"Падают куски бетона": жители "ДНР" напуганы аварийным состоянием жилых домов (фото)
В оккупированном Дебальцево Донецкой области из межпанельных швов в жилых домах падают камни и куски бетона.
Снимки, на которые обратил внимание блогер Aleks Afonin, выложили местные жители в группе "Дебальцево ДНР" 12 июля.
"Даже не хочется уже ничего писать по этому поводу. Итак все и всё видят. Просто оставлю это здесь", - прокомментировал блогер.
#Дебальцево#ордло— Aleks Afonin (@ya_kak_apelsin) July 14, 2019
Даже не хочется уже ничего писать по этому поводу. Итак все и всё видят. Просто оставлю это здесь. pic.twitter.com/qqAbO2FQqd
Жители Дебальцево предупреждают друг друга об опасности и просят беречь детей.
"Прошу быть осторожными, особенно детям! В доме по ул. Пушкина, 6-а периодически выпадают межплиточные швы (падающие куски бетона). Обрушение произошло с 5 этажа", – пишет местная жительница Елена Неговелова.
О похожей проблеме также пишет другая жительница Дебальцево.
"У нас во дворе на Восточном такое же. Еще и с козырька падают куски, прямо у входа в подъезд".
Как сообщал УНИАН, в сети показали фото из оккупированного Дебальцево с нарисованным флагом Украины.