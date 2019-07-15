"Падают куски бетона": жители "ДНР" напуганы аварийным состоянием жилых домов (фото)

Жители Дебальцево предупреждают друг друга об опасности и просят беречь детей.

В оккупированном Дебальцево Донецкой области из межпанельных швов в жилых домах падают камни и куски бетона.

Снимки, на которые обратил внимание блогер Aleks Afonin, выложили местные жители в группе "Дебальцево ДНР" 12 июля.

"Даже не хочется уже ничего писать по этому поводу. Итак все и всё видят. Просто оставлю это здесь", - прокомментировал блогер.

#Дебальцево#ордло

Даже не хочется уже ничего писать по этому поводу. Итак все и всё видят. Просто оставлю это здесь. pic.twitter.com/qqAbO2FQqd — Aleks Afonin (@ya_kak_apelsin) July 14, 2019

Жители Дебальцево предупреждают друг друга об опасности и просят беречь детей.

"Прошу быть осторожными, особенно детям! В доме по ул. Пушкина, 6-а периодически выпадают межплиточные швы (падающие куски бетона). Обрушение произошло с 5 этажа", – пишет местная жительница Елена Неговелова.

О похожей проблеме также пишет другая жительница Дебальцево.

"У нас во дворе на Восточном такое же. Еще и с козырька падают куски, прямо у входа в подъезд".

Как сообщал УНИАН, в сети показали фото из оккупированного Дебальцево с нарисованным флагом Украины.