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"Падают куски бетона": жители "ДНР" напуганы аварийным состоянием жилых домов (фото)

15:17, 15 июля 2019
Война
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О проблемах жилфонда пишут люди из разных уголков города / twitter.com/ya_kak_apelsin

Снимки, на которые обратил внимание блогер Aleks Afonin, выложили местные жители в группе "Дебальцево ДНР" 12 июля.

"Даже не хочется уже ничего писать по этому поводу. Итак все и всё видят. Просто оставлю это здесь", - прокомментировал блогер.

Жители Дебальцево предупреждают друг друга об опасности и просят беречь детей.

"Прошу быть осторожными, особенно детям! В доме по ул. Пушкина, 6-а периодически выпадают межплиточные швы (падающие куски бетона). Обрушение произошло с 5 этажа", – пишет местная жительница Елена Неговелова.

О похожей проблеме также пишет другая жительница Дебальцево.

"У нас во дворе на Восточном такое же. Еще и с козырька падают куски, прямо у входа в подъезд".

Как сообщал УНИАН, в сети показали фото из оккупированного Дебальцево с нарисованным флагом Украины.

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Теги: #ДНР#Дебальцево