На Львовщине умер ветеран АТО из "Правого сектора"

Федоришин был участником революции достоинства, бойцом и ветераном ДУК ПС.

В Стрые преждевременно ушел из жизни боец Добровольческого Украинского Корпуса «Правый Сектор» Андрей Федоришин с позывным «Швед».

Об этом сообщается на странице «Правый сектор Стрый» в Facebook.

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Федоришин был участником революции достоинства, бойцом и ветераном ДУК ПС. В Добровольческий корпус вступил в конце 2014 года, провел три ротации в зону АТО 2015 - 2016 годах.

«Крайний раз в Авдеевке в районе Крутой Балки получил травму колена. Лечился в Львовском госпитале в Винниках. Начался гнойный артрит коленного сустава, перенес операцию, начал ходить, поправляться», - говорится в сообщении.

Андрей Федоришин жил и ушел из жизни в Стрые.

Как сообщал УНИАН, кавалер Ордена «За мужество» 3-й степени, старший сержант 74 ОРМБ Александр Колодяжный умер в больнице после четвертого ранения, которое он получил в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.