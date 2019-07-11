Четвертое ранение в бою: ушел из жизни Народный герой Колодяжный

Старший сержант 74 ОРМБ Александр Колодяжный умер в больнице утром 11 июля.

Кавалер Ордена «За мужество» 3-й степени, старший сержант 74 ОРМБ Александр Колодяжный умер в больнице после четвертого ранения, которое он получил в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа на странице в соцсети Facebook.

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"Александр Колодяжный, старший сержант 74 ОРМБ, наш земляк, кавалер Ордена «За мужество» 3-й степени, имеет звание «Народный Герой Украины», замечательный Человек, смелый, отважный воин... Четвертое ранение несовместимое с жизнью...", - отметила Губа.

Произошло это, по ее словам, утром 11 июля в центральном военном госпитале. Врачи до последней минуты боролись за его жизнь, однако у Колодяжного остановилось сердце.

Как сообщал УНИАН, в Днепре врачи спасают волонтера, который на днях подорвался на передовой, когда привез защитникам медикаменты.