В Луганской области в результате обстрела боевиков поврежден жилой дом (фото)

75-летняя хозяйка дома не пострадала.

В Луганской области в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета со стороны временно оккупированного г. Золотое-5 был поврежден дом 75-летней женщины в г. Золотое-4.

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Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Луганской области, сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции, которые прибыли по вызову, провели осмотр места происшествия и изъяли пулю, которая пробила стену дома насквозь.

Хозяйка дома, которая во время обстрела находилась в соседней комнате, не пострадала.

Данный факт зарегистрирован, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 258 УК Украины «Террористический акт».