Ситуация на Донбассе: с начала суток пять обстрелов, двое военных ранены

Раненные бойцы эвакуированы в медицинские учреждения.

Сегодня боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции Объединенных сил.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, после 6.10 утра защитники Зайцево зафиксировали разрывы восьми вражеских мин 120-го калибра.

Кроме того, оккупанты вели прицельные обстрелы из стрелкового оружия в районе н.п. Широкино, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - вблизи Авдеевки, Водяного и Зайцево.

"В результате вражеских обстрелов с начала текущих суток двое наших воинов получили ранения различной степени. Защитники эвакуированы в медицинские учреждения", - отметил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, 12 июля на Донбассе оккупанты 24 раза нарушили режим прекращения огня, пострадали двое украинских бойцов.