Участвовал в разгроме ЧВК Вагнер: умер Народный герой Виталий Борщ
09:12, 11 июля 2019Война
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У ветерана АТО осталась жена и двое сыновей.
Виталий Борщ служил в 92-й бригаде / фото: Facebook/Dimjim Beard
Умер ветеран АТО, бывший воин 92-й бригады, танкист, участвовавший в разгроме ЧВК Вагнера на Донбассе, Виталий Борщ.
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Об этом сообщил на своей странице в Facebook пользователь под ником Dimjim Beard.
"Ушел еще молодой, весельчак и балагур, во истину Народный Герой! Скорбим и приближаем победу!» - написал он.
У ветерана АТО осталась жена и двое сыновей.
Как сообщал УНИАН, в Донецкой области в городской больнице Курахово от полученных ранений умер военный Королевской бригады, старший солдат, 25-летний Эдуард Лобода.
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