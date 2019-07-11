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Участвовал в разгроме ЧВК Вагнер: умер Народный герой Виталий Борщ

09:12, 11 июля 2019
Война
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Виталий Борщ служил в 92-й бригаде / фото: Facebook/Dimjim Beard

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook пользователь под ником Dimjim Beard.

"Ушел еще молодой, весельчак и балагур, во истину Народный Герой! Скорбим и приближаем победу!» - написал он.

У ветерана АТО осталась жена и двое сыновей.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области в городской больнице Курахово от полученных ранений умер военный Королевской бригады, старший солдат, 25-летний Эдуард Лобода.

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Теги: #ветеран АТО#ООС