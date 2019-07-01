Обстрел санитарного автомобиля ОС боевиками: стали известны имена погибших (фото)
В результате обстрела санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины близ поселка Водяное на Донбассе погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко.
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Об этом говорится на страницах 36 отдельной бригады морской пехоты и волонтерской группы "Повернись живим" в Facebook . Обстрел произошел 10:50 в понедельник, 1 июля.
"Террористы убили Ирину. Она, военный медик, ехала эвакуировать раненого в районе населенного пункта Водяное, когда в санитарный «Хаммер» попала ракета враждебного ПТРК", - говорится в сообщении "Повернись живим".
Один военнослужащий, старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Майборода, погиб на месте, еще двое, в том числе и военный медик, - получили ранения. При жизни Ирины Шевченко коллеги боролись несколько часов. Но спасти ее не удалось, сообщили волонтеры.
"Вы были, есть и всегда будете… Отважными воинами! Преданными защитниками! Искренними собратьями! Командование и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибших. Скорбим вместе с вами. Отомстим! Обещаем!" - сказано в сообщении бригады.
Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский призывал международных партнеров должным образом отреагировать на обстрел боевиками санитарной машины на Донбассе.