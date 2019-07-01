"Подлая попытка сорвать переговоры": Зеленский отреагировал на обстрел боевиками санитарного авто
Президент Украины Владимир Зеленский призывает международных партнеров должным образом отреагировать на обстрел боевиками санитарной машины на Донбассе.
Об этом глава государства написал в Facebook.
Читайте такжеТеррористы обстреляли Авдеевку, повреждены дома (фото)
"Узнал печальную новость с Донбасса. Двое погибших, один раненый. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном – нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина всегда действовала и действует в рамках международных договоренностей и международного права. "Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру", - заявил президент.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 июля, около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела погибли двое украинских военных.