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"Подлая попытка сорвать переговоры": Зеленский отреагировал на обстрел боевиками санитарного авто

18:18, 01 июля 2019
Политика
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Зеленский выразил возмущение относительно действий боевиков на Донбассе / фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призывает международных партнеров должным образом отреагировать на обстрел боевиками санитарной машины на Донбассе.

Об этом глава государства написал в Facebook.

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"Узнал печальную новость с Донбасса. Двое погибших, один раненый. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном – нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина всегда действовала и действует в рамках международных договоренностей и международного права. "Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 июля, около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела погибли двое украинских военных.

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Теги: #война на Донбассе#Владимир Зеленский