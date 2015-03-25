СБУ задержала 30 человек в ходе спецоперации по "зачистке" зоны АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

"... В ходе расследования убийства офицера СБУ Виктора Мандзика и специальной операции по зачистке зоны АТО от незаконного оружия, контрабанды, мародерства по состоянию на сегодня СБУ задержала 30 человек. Задержания произошли в Донецкой и Днепропетровской областях. Подозреваемые оказывали сопротивление", - написал Лубкивский.

По его информации, у злоумышленников изъято 19 автоматов, пулемет, 9 гранатометов РПГ 26, 42 подствольных гранатомета, пистолеты, гранаты, около 13 тысяч патронов различного калибра, свыше 6 кг взрывчатки. Первые задержания людей с оружием состоялись 21 марта текущего года в Волновахе, где было совершено убийство капитана СБУ.

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Следующий этап спецоперации был проведен 22 марта. На территории одного из детских учреждений в Волновахском районе задержаны восемь вооруженных автоматическим и стрелковым оружием, гранатометами военнослужащих батальона, пребывание которых в этом месте не было обосновано боевыми задачами.

Еще десятерых вооруженных граждан, которые представлялись сотрудниками милиции и активистами одного из общественных движений, выявлены и задержаны в одном из местных дачных кооперативов.

"Продолжается работа по розыску лиц, непосредственно причастных к убийству сотрудника СБУ...Задержаны четверо свидетелей совершения этого преступления. Они дают показания", - отметил Лубкивский.

Кроме того, по его словам, в ходе проведения масштабных контрразведывательных мероприятий оперативная группа Управления СБУ в Донецкой области задержала соратника и близкого человека Дениса Гордеева, который подозревается в убийстве офицера СБУ.

"Речь идет о гражданине Украины "К" 1976 г.н., уроженца Донецкой области", - сообщил советник председателя СБУ.

По его данным, в ходе обыска квартиры "К" были изъяты крупные денежные суммы в национальной и иностранной валютах.

"Указанное лицо подтвердило свои связи с Гордеевым и предоставило важные данные для его дальнейшего розыска", - добавил Лубкивский.