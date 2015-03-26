Россия отправила в оккупированные районы Донбасса очередной "гумконвой"

Как сообщает российское агентство ТАСС, грузовики уже прибыли на неконтролируемый Украиной участок границы.

По утверждениям российской стороны, основной груз "конвоя" - семена для полевых работ.

Читайте такжеУкраинские пограничники не видели содержимого "гумконвоя" из РоссииНапомним, украинские пограничники и представители Красного креста не имеют доступа к досмотру содержимого "конвоев". Украина обвиняет Россию в поставках под видов гуманитарной помощи оружия, боприпасов и топлива для боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Например, 14 марта наблюдатели ОБСЕ сообщали о большом количестве бензовозов в очередном "гумконвое" РФ.