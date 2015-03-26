Россия отправила в оккупированные районы Донбасса очередной "гумконвой"
07:50, 26 марта 2015Война
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Очередной несогласованный с Украиной и международными организацями "гумконвой" отправлен из России на территорию, контролируемую боевиками "ДНР" и "ЛНР".
REUTERS
Как сообщает российское агентство ТАСС, грузовики уже прибыли на неконтролируемый Украиной участок границы.
По утверждениям российской стороны, основной груз "конвоя" - семена для полевых работ.
Читайте такжеУкраинские пограничники не видели содержимого "гумконвоя" из РоссииНапомним, украинские пограничники и представители Красного креста не имеют доступа к досмотру содержимого "конвоев". Украина обвиняет Россию в поставках под видов гуманитарной помощи оружия, боприпасов и топлива для боевиков "ДНР" и "ЛНР".
Например, 14 марта наблюдатели ОБСЕ сообщали о большом количестве бензовозов в очередном "гумконвое" РФ.
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