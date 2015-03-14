В ОБСЕ сообщили о большом количестве бензовозов в 18-ом российском "гумконвое"
Российские пограничники и таможенники извне осмотрели несколько грузовиков очередного "гумконвоя" РФ, украинские офицеры не присутствовали при осмотре груза.
В составе части 18-го конвоя, который пересек границу Украины в пункте пропуска «Донецк» в 14:39 по киевскому времени 13 марта и вернулся в Россию в полночь 14 марта по местному времени, находилось 11 бензовозов.
Об этом говорится в сообщении наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает Крым.Реалии.
По их данным, в составе колонны, которая прибыла к российскому пограничнму пункта «Донецк» в Ростовской области, было также 11 грузовиков и два вспомогательных автомобиля.
«На всех грузовиках была надпись« Гуманитарная помощь от Российской Федерации ». На бортах нескольких грузовиков миссия заметила флаги Российской Федерации и так называемых «ЛНР» и «ДНР», – сообщают в ОБСЕ.
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Российские пограничники и таможенники извне осмотрели несколько грузовиков, украинские офицеры не присутствовали при осмотре груза, говорится в сообщении.
Другая часть конвоя была введена в Украину через пункт пропуска «Матвеев Курган», где постоянной миссии ОБСЕ нет.
Как сообщали в Министерстве чрезвычайных ситуаций России, всего в составе этого конвоя в Украине ввели более 50 автомашин.
Президент Украины Петр Порошенко в конце января назвал такие «конвои» «квазипомощью». По его мнению, грузы, которые «незаконно переправляет на Донбасс агрессор», состоят «из горючего для танков и оружия для террористов».
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Ни представители международного комитета «Красного креста», ни украинские пограничники не имеют возможности осмотреть грузы «гуманитарных конвоев» России.
Украина отмечает, что Россия введением таких «гуманитарных конвоев» с неизвестными грузами без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.