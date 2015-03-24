На Волыни доброволец, который вернулся с АТО, обстрелял микроавтобус из АК

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Волынской области, с сообщением о повреждении автомобиля в дежурную часть Киверцовского районного отдела милиции обратилась жительница города Киверцы.

По словам начальника УМВД Украины в Волынской области Петра Шпыги, на месте происшествия милиционеры обнаружили разбитое со стороны водителя боковое стекло автомобиля и шесть сквозных повреждений на кузове буса. Предварительно установлено, что это отверстия от выстрелов из автоматического оружия. Проведя осмотр места происшествия, нашли и вещественные доказательства - гильзы от патронов калибра 5,45 миллиметров, которые направили для проведения экспертизы.

Как говорится в сообщении, злоумышленником оказался ранее судимый местный житель, боец одного из добровольческих батальонов, который недавно вернулся из зоны проведения антитеррористической операции на востоке государства. Во время обыска в подвале дома, где он проживал, изъяты автомат Калашникова, пять гранат Ф-1, запалы к ним и более сотни патронов.

Читайте такжеСуд оставил под стражей милиционера, который расстрелял из автомата волонтераЗадержанный пояснил, что оружие и боеприпасы он нашел на полигоне в Киевской области, но впоследствии хотел добровольно сдать в милицию.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания райотдела милиции.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества). По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в ходе досудебного расследования будет решаться вопрос о переквалификации уголовного производства, начатого по факту умышленного повреждения имущества, хулиганство, согласно ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.