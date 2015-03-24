За последние сутки наиболее напряженная ситуация сохранялась в Авдеевке - Информационное сопротивление

Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, в течение вчерашнего дня террористы не раз наносили по Авдеевке огневые удары из 120-миллиметровых минометов, трижды зафиксирован огонь из танков, один раз боевики нанесли огневой удар из 122-миллиметровой артиллерии.

Также зафиксировано столкновение боевой охраны украинских войск с группой боевиков, которая пыталась прорваться в стык между двумя опорными пунктами сил АТО. После интенсивного боя противник отошел на исходный рубеж под прикрытием минометного огня.

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В течении суток боевики трижды наносили удары из 82-миллиметровых минометов по Пескам. Также на этом направлении террористы не раз открывали огонь из стрелкового и тяжелого пехотного вооружения (включая крупнокалиберные пулеметы и гранатометы).

В районе Широкиного боевики в целом 6 раз открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, выдвинуты вперед группы противника пытались ведением интенсивного стрелкового огня заставить отойти передовые подразделения украинских войск, закрепившихся в западной части поселка.

По линии Павлополь - Широкино наблюдается работа как минимум двух минометных подразделений (120-мм), которые действуют отдельными или парными расчетам (1-2 миномета) методом «обстрел-уход» и оснащены транспортными средствами.

Фиксируется подтягивание в район Широкиного 6 единиц бронетехники (из них 2 танка).

Ранее в пресс-центре АТО сообщили, что интенсивность боевых действий ночью упала.