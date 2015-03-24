Интенсивность боевых действий ночью упала - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно сообщению, с 20 вечера до полуночи российско-террористические войска 6 раз применили оружие, еще 2 случая нарушения режима "тишина" зафиксировано с полуночи до 5 утра - всего 8 раз.

Читайте такжеВоенные отбили атаку боевиков вблизи Авдеевки - пресс-центр АТОВ частности, с 21:35 и более часа велся огонь из 120-миллиметровых минометов по Пескам, а в 22:00 - по Авдеевке. Также эти населенные пункты за ночь обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов.

На Артемовском направлении бандформирования из пулемета вели огонь в направлении поселка Ленинское. А на Мариупольском направлении в 03:15 ночи из стрелкового оружия били по поселку Широкино.