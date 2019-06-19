Половина украинцев ожидает от Зеленского решения вопроса по Донбассу - опрос
Половина опрошенных украинцев ожидают от президента Украины Владимира Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 года.
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38% респондентов - имеют надежду относительно снижения тарифов, 22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% - ждут повышения социальных стандартов, 19% - наказания виновных в коррупции чиновников, 17% - отмены неприкосновенности народных депутатов, 16% - повышения качества медицины, 13% - активизации сотрудничества с НАТО и ЕС, 12% - налаживания сотрудничества с Россией, 12% - укрепления украинской армии, 10% - объединение страны.
Отмечается, что ожидания о прекращении войны на Донбассе присущи практически большинству респондентов во всех макрорегионах.
С другой стороны несколько выше уровень ожиданий по снижению тарифов, уменьшению влияния олигархов на политику и налаживания отношений с Россией фиксируется среди жителей Юга и Востока.
Относительно наказания чиновников, виновных в коррупции несколько выше ожидания на Западе и Юге, отмена неприкосновенности народных депутатов - в Центре, повышение качества медицины - на Юге, активизации сотрудничества с НАТО и ЕС и укрепление украинской армии - на Западе.
Ранее сообщалось, что половина опрошенных украинцев довольна деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 14% – противоположного мнения.