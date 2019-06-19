Половина украинцев ожидает от Зеленского решения вопроса по Донбассу - опрос

Ожидания о прекращении войны на Донбассе присущи практически большинству респондентов во всех макрорегионах.

Половина опрошенных украинцев ожидают от президента Украины Владимира Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 года.

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38% респондентов - имеют надежду относительно снижения тарифов, 22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% - ждут повышения социальных стандартов, 19% - наказания виновных в коррупции чиновников, 17% - отмены неприкосновенности народных депутатов, 16% - повышения качества медицины, 13% - активизации сотрудничества с НАТО и ЕС, 12% - налаживания сотрудничества с Россией, 12% - укрепления украинской армии, 10% - объединение страны.

Отмечается, что ожидания о прекращении войны на Донбассе присущи практически большинству респондентов во всех макрорегионах.

С другой стороны несколько выше уровень ожиданий по снижению тарифов, уменьшению влияния олигархов на политику и налаживания отношений с Россией фиксируется среди жителей Юга и Востока.

Относительно наказания чиновников, виновных в коррупции несколько выше ожидания на Западе и Юге, отмена неприкосновенности народных депутатов - в Центре, повышение качества медицины - на Юге, активизации сотрудничества с НАТО и ЕС и укрепление украинской армии - на Западе.

Ранее сообщалось, что половина опрошенных украинцев довольна деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 14% – противоположного мнения.