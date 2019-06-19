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Свежий опрос показал, сколько украинцев довольны деятельностью Зеленского

12:41, 19 июня 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 года.

Еще 38% респондентов пока не смогли сформировать свое отношение к новому главе государства.

22% положительно оценивают работу главы правительства Владимира Гройсмана, с другой стороны 65% – отрицательно.

Работой Верховной Рады недовольны почти 90% респондентов, довольны – только 5%.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Владимир Зеленский официально стал президентом Украины и получил символы главы государства. В апреле он одержал победу во втором туре выборов президента, получив более 73% голосов.

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Теги: #опрос#Владимир Зеленский