Свежий опрос показал, сколько украинцев довольны деятельностью Зеленского

Еще 38% респондентов пока не смогли сформировать свое отношение к новому президенту.

Половина опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 14% – противоположного мнения. Читайте такжеСколько украинцев хотят, чтобы русский язык был государственным - опрос Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 года. Еще 38% респондентов пока не смогли сформировать свое отношение к новому главе государства. 22% положительно оценивают работу главы правительства Владимира Гройсмана, с другой стороны 65% – отрицательно. Работой Верховной Рады недовольны почти 90% респондентов, довольны – только 5%. Как сообщал УНИАН, 20 мая Владимир Зеленский официально стал президентом Украины и получил символы главы государства. В апреле он одержал победу во втором туре выборов президента, получив более 73% голосов.

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