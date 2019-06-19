Свежий опрос показал, сколько украинцев довольны деятельностью Зеленского
12:41, 19 июня 2019Политика
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Еще 38% респондентов пока не смогли сформировать свое отношение к новому президенту.
Владимир Зеленский / REUTERS
Половина опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 14% – противоположного мнения.
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Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 года.
Еще 38% респондентов пока не смогли сформировать свое отношение к новому главе государства.
22% положительно оценивают работу главы правительства Владимира Гройсмана, с другой стороны 65% – отрицательно.
Работой Верховной Рады недовольны почти 90% респондентов, довольны – только 5%.
Как сообщал УНИАН, 20 мая Владимир Зеленский официально стал президентом Украины и получил символы главы государства. В апреле он одержал победу во втором туре выборов президента, получив более 73% голосов.
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