Суд арестовал задержанного экс-руководителя незаконной "ЦИК ДНР" на два месяца

Романа Лягина взяли под стражу на 60 суток без возможности выйти под залог.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего главы так называемой "центральной избирательной комиссии ДНР", который организовывал псевдореферендум в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на странице в Facebook.

Романа Лягина взяли под стражу на 60 суток без возможности выйти под залог.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы задержали бывшего самопровозглашенного руководителя так называемой "ЦИК ДНР" Романа Лягина, который организовывал псевдореферендум в 2014 году.

Его подозревают в предоставлении Российской Федерации и её представителям помощи в проведении подрывной деятельности во вред суверенитету и территориальной целостности Украины, то есть преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.