цей матеріал доступний українською

В ООН озвучили жуткие цифры убийств гражданских на Донбассе

12:23, 13 июня 2019
Война
1025 0
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеНа востоке Украины количество атак на школы выросло вчетверо - ЮНИСЕФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер сообщила сегодня на брифинге в Киеве.

"С середины апреля 2014 года и по 9 июня 2019 года по меньшей мере 3 тыс. 332 гражданских лица убиты и более 7 тыс. ранены", - сказала Фрейзер.

Также она отметила, что с 1 января по 9 июня этого года, по данным миссии, на Донбассе погибли 12 гражданских, еще 58 получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#гражданское население Донбасса