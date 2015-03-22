Штаб АТО сообщил об отсутствии потерь среди военных за сутки и нестабильной ситуации на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки погибших, к счастью, наших военнослужащих нет. Трое получили ранения", - сказал Лысенко.

Также он добавил: «Ситуация в зона АТО остается нестабильной. Враг не придерживается режима «тишины», применяя против сил АТО стрелковое оружие, минометы, гранатометы и бронетехнику по всей линии разграничения. Также наши позиции в районе Авдеевки дважды были обстреляны из артиллерии, которая должна быть отведена в соответствии с Минскими договоренностями. Зафиксировано вражеский минометный обстрел по городу Красногоровка».

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По его словам, самой горячей обстановка остается в районе Донецкого аэропорта. В частности, вблизи поселка Опытное противник 6 раз наносил удары по нашим позициям, в том числе из танков.

Уже сегодня, около 1.00 ночи, в районе Водяного более получаса продолжалось боевое столкновение между боевиками и украинскими военнослужащими. Силы АТО удержали позиции и отбросили врага.