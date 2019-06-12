Украинский офицер показал уничтоженных на Донбассе оккупантов (фото)

Один из террористов был уничтожен снайпером ООС.

Оккупанты снова несут потери на Донбассе, сообщает офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, 11 июня был ликвидирован Богдан Грицак с позывным "Москва" из Макеевки - 1 омсбр 1 АК оккупантов.

Также еще 19 апреля украинским снайпером был уничтожен Кащеев Дмитрий из Горловки. О его ликвидации стало известно только сейчас.

Ранее журналист Алексей Кашпоровский сообщил, что военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила закрепились на новых позициях в Марьинке, теперь украинские бойцы практически полностью контролируют город.