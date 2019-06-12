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Украинский офицер показал уничтоженных на Донбассе оккупантов (фото)

13:11, 12 июня 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Так, 11 июня был ликвидирован Богдан Грицак с позывным "Москва" из Макеевки - 1 омсбр 1 АК оккупантов. 

Богдан Грицак / facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz

Также еще 19 апреля украинским снайпером был уничтожен Кащеев Дмитрий из Горловки. О его ликвидации стало известно только сейчас.

Дмитрий Кащеев / facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz

Ранее журналист Алексей Кашпоровский сообщил, что военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила закрепились на новых позициях в Марьинке, теперь украинские бойцы практически полностью контролируют город.

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Теги: #боевики#ВСУ#Донбасс#потери