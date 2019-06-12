Украинский офицер показал уничтоженных на Донбассе оккупантов (фото)
13:11, 12 июня 2019Война
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Один из террористов был уничтожен снайпером ООС.
Иллюстрация REUTERS
Оккупанты снова несут потери на Донбассе, сообщает офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
Так, 11 июня был ликвидирован Богдан Грицак с позывным "Москва" из Макеевки - 1 омсбр 1 АК оккупантов.
Богдан Грицак / facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz
Также еще 19 апреля украинским снайпером был уничтожен Кащеев Дмитрий из Горловки. О его ликвидации стало известно только сейчас.
Дмитрий Кащеев / facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz
Ранее журналист Алексей Кашпоровский сообщил, что военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила закрепились на новых позициях в Марьинке, теперь украинские бойцы практически полностью контролируют город.
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