ВСУ продвинулись в Марьинке, приблизившись к Донецку — журналист (видео)

Таким образом, в Марьинке уже практически нет так называемой "серой зоны".

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила закрепились на новых позициях в Марьинке, теперь практически полностью украинские бойцы контролируют город.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook военный корреспондент ТРК "Украина" Алексей Кашпоровский.

Теперь до временно оккупированных пгт. Александровка и до Донецка несколько сотен метров. По словам журналиста, "серая зона" передвинулась в Трудовский район.

Как напоминает фонд "Вернись живым", Марьинку освободили от российских оккупантов в августе 2014 года, однако в городе оставалась "серая зона" – территория между позициями ВСУ и боевиками. В июне 2015-го российские наемники попытались вернуть город под свой контроль, силы ВСУ отбили атаку. Во время обороны Марьинки только в июне 2015 года, по разным данным, погибли от 20 до 22 военнослужащих ВСУ.