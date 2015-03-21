Боевики обстреляли Авдеевку, погиб мирный житель

Незаконные вооруженные формирования обстреляли город Авдеевка, в результате чего погиб мирный житель.

Об этом сообщил на брифинге в Киеве пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

Он отметил, что украинские правоохранители уже работают на месте трагедии.

«Обстрелы населенных пунктов еще раз подтверждают, что боевики пренебрегают жизнями мирных жителей, и настроены на дальнейшее обострение конфликта», - добавил Лысенко.

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По его словам, «противник проводит передислокацию и сосредоточение военной техники и личного состава на различных участках линии соприкосновения, продолжая имитацию отвода тяжелого вооружения».

Под руководством российских военных инструкторов продолжается формирование новых подразделений бандформирований и совершенствование структуры существующих», - сказал пресс-секретарь АТО.

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Он сообщил, что с территории РФ через неконтролируемые участки границы продолжаются поставки боевикам военной техники, оружия и боеприпасов с использованием железнодорожной инфраструктуры.

«Противник накапливает также горюче-смазочные материалы для нужд своей техники», - сказал Лысенко.