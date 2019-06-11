ОБСЕ зафиксировала на Донбассе современную российскую станцию наземной разведки

Постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Вене осудило очередной факт поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 6 июня зафиксировала в оккупированном боевиками населенном пункте Первомайск российскую станцию наземной разведки.

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Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 8 июня.

«Миссия зафиксировала 1 переносную станцию наземной разведки (ПСНР-9 «Кредо-М1») на западной окраине н. п. Первомайск (58 км на запад от Луганска)», – говорится в отчете.

В связи с этим Постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Вене осудило очередной факт поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса.

6 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ снова зафиксировала переносную станцию наземной разведки «Кредо-М1», на этот раз в оккупированном Россией н.п. Первомайск (https://t.co/Z446VbzB8o).

Осуждаем очередной факт поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса. — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 10 июня 2019 г.

В апреле сообщалось, что СММ ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения возле поселка Южная Ломоватка во временно оккупированной Луганской области.

Речь шла об автоматизированной станции помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тірада-2".