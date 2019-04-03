ОБСЕ зафиксировала новейшее вооружение РФ на Донбассе

Среди них автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения около поселка Южная Ломоватка во временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Twitter.

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"Российские новейшие системы вооружения – автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", зафиксированные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали на оккупированных территориях Донбасса большое сосредоточение реактивных систем залпового огня, танков, артиллерии, минометов и другого вооружения.