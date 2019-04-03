ОБСЕ зафиксировала новейшее вооружение РФ на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения около поселка Южная Ломоватка во временно оккупированной Луганской области.
Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Twitter.
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"Российские новейшие системы вооружения – автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", зафиксированные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали на оккупированных территориях Донбасса большое сосредоточение реактивных систем залпового огня, танков, артиллерии, минометов и другого вооружения.