Обострение на Донбассе: ВСУ ответили на вражеские провокации, 10 оккупантов ранены

В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

За минувшие сутки, 9 июня, вооруженные формирования РФ на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями.

По данным разведки 9 июня 10 оккупантов был ранены и уничтожена одна единица военной техники.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

Накануне сообщалось, что боевики сорвали разведение сил возле Станицы Луганской.