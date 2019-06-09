Боевики сорвали разведение сил возле Станицы Луганской - ООС

Запланированное на 16 июня разведение сил возле Станицы Луганской отсрочено из-за нарушения боевиками режима тишины.

Запланированное на 16 июня разведение сил и средств возле Станицы Луганской отсрочено из-за нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков российско-оккупационных войск.

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Об этом информирует пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"8 июня с 20:55 до 21:35 вооруженные формирования Российской Федерации из направления населенного пункта Николаевка в очередной раз совершили обстрел населенного пункта Станица Луганская из стрелкового оружия. Указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские договоренности по разведению сил и средств на указанном участке местности, которое было запланировано на 16 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минскими договоренностями определено, в частности, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток.

"Учитывая указанное, датой следующего разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская», может быть 17 июня 2019 года, только при условии сохранения режима тишины до указанного срока", - подчеркивают в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, 8 июня вооруженные формирования РФ на востоке Украины, используя запрещенное Минскими соглашениями вооружение, 22 раза нарушили режим прекращения огня. Оккупанты вели огонь из артиллерийских систем и танкового вооружения, 120-мм и 80-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия.