Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке – Вятрович

Ранее Кучма заявил, что до 19 июня нужно разработать предложения по обеспечению установления перемирия в зоне конфликта и прописать "не стрелять в ответ".

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал заявление представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы о том, что в новом соглашении о перемирии на Донбассе нужно внести тезис "не стрелять в ответ".

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке", – написал Вятрович.

Также директор Украинского института национальной памяти напомнил, что сегодня 75-я годовщина высадки союзных войск в Нормандии, и подчеркнул, что "победители стреляли не только в ответ".

Напомним, Кучма в среду, 5 июня, по итогам заседания заявил, что до 19 июня нужно разработать предложения по обеспечению установления перемирия в зоне конфликта и внести туда тезис "не стрелять в ответ".

Ранее УНИАН сообщал, что Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом механизме прекращения огня. Также во время заседаний обсуждались вопросы обмена военнопленными.