За уничтоженный танк боевиков, 8 военных получили денежное вознаграждение
19:50, 18 марта 2015Война
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В Минобороны заявляют, что артиллеристам 128-й отдельной горно-пехотной бригады выплатили более 55 тыс. грн за захват во время боя танка Т-72 боевиков.
REUTERS
По сообщению пресс-службы Министерства обороны, вознаграждение получили 8 военнослужащих, каждый из них получил по 6090 грн за захват вражеской техники и по 1000 грн за непосредственное участие в боевых действиях.
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Танк захватили в феврале, отмечают в ведомстве.
Ранее правительство утвердило постановление об особенностях выплаты вознаграждений военнослужащим в особый период и во время проведения АТО, которая, среди прочего, предусматривает за успешное выполнение задания по уничтожению вражеского танка выплату вознаграждения в размере 40 минимальных заработных плат (48 720 грн).
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