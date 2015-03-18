За уничтоженный танк боевиков, 8 военных получили денежное вознаграждение

По сообщению пресс-службы Министерства обороны, вознаграждение получили 8 военнослужащих, каждый из них получил по 6090 грн за захват вражеской техники и по 1000 грн за непосредственное участие в боевых действиях.

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Танк захватили в феврале, отмечают в ведомстве.

Ранее правительство утвердило постановление об особенностях выплаты вознаграждений военнослужащим в особый период и во время проведения АТО, которая, среди прочего, предусматривает за успешное выполнение задания по уничтожению вражеского танка выплату вознаграждения в размере 40 минимальных заработных плат (48 720 грн).