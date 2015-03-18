Полковник АТО: в Дебальцево прибыли вагоны с боевиками и техникой
19:40, 18 марта 2015Война
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В лесополосе вдоль дороги из Горловки в Углегорск боевики "ДНР" спрятали до 10 установок "Град".
REUTERS
Об этом сообщил заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев, передает "Украинская правда".
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Кроме того, по его словам, ночью 16 марта на станцию Дебальцево прибыло 2 военных эшелона (40 вагонов) с боевиками и бронетехникой.
"Боевую подготовку члены "ДНР" проходят в учебном центре, который находится в поселке Старобешево Донецкой области", - добавил Валентин Федичев.
Как сообщал УНИАН, вчера Валентин Федичев сообщил, что боевики прячут танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) на концерне "Стирол".
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