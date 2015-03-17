На Донбасс прибывают высшие офицеры-силовики РФ - советник Авакова

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

«Террористы активно стягивают во временно подконтрольные им районы Донецкой и Луганской области значительное количество тяжелой техники, танки, БТРы, РСЗО, ствольную артиллерию, САУ», - отметил он.

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Кроме того, по словам Шкиряка, в местах дислокации отрядов боевиков кардинально увеличивается количество живой силы противника.

«Практически ежедневно прибывают наемники из России, а также военнослужащие регулярных частей ВС РФ. На территории Донбасса увеличивается количество высших офицеров ГШ, ГРУ ГШ ВС РФ и ФСБ», - заявил советник главы МВД.