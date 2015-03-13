Подразделения боевиков на Донбассе на 80% состоят из российских наемников - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По оперативной информации, продолжается интенсивная боевая подготовка подразделений российско-террористических войск. Команды инструкторов укомплектованы российскими гражданами, как кадровыми офицерами, так и наемниками, которые имеют значительный опыт службы в вооруженных силах РФ и участия в боевых действиях», - отметил он.

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По его словам, лишь 15-20% боевиков - украинцы.

«По данным разведки, по состоянию на 12 марта в составе незаконных вооруженных формирований примерно 15-20% боевиков имеют украинское гражданство, остальные - российские наемники», - подчеркнул Лысенко.