Внеочередной "гумконвой" из России прибыл к границе с Украиной

Внеочередная автомобильная колонна МЧС России с "гуманитарной помощью" для Донецкой и Луганской областей проходит таможенное оформление на государственной границе.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщил журналистам замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Олег Воронов.

Перед границей колонна разделилась на две части. "Одна из них прибыла на пограничный пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган", где начались таможенное оформление грузов и пограничный контроль", — сказал он.

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"С пункта пропуска "Матвеев Курган" автомобили отправятся в Донецк, а с пункта пропуска "Донецк" — в Луганск", — добавил Воронов.

Как уверяют в МЧС РФ, более 80 машин везут в Донецк и Луганск свыше 700 тонн "гуманитарных грузов", среди которых минеральные удобрения и семена для проведения весенних полевых работ, а также стройматериалы для проведения ремонта поврежденных зданий.