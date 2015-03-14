Боевики ночью хаотично обстреливали украинских военных вдоль линии разграничения - штаб АТО

Ночь с 13 на 14 марта в зоне проведения антитеррористической операции прошла относительно спокойно.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"С 20.00 вечера до 6 утра противник хаотично из стрелкового оружия и автоматических гранатометов 6 раз вел огонь по позициям наших войск вдоль всей линии разграничения", - говорится в сообщении.

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По оперативным данным, к подобным обстрелам прибегают никому не подконтрольные бандформирования, которые пытаются спровоцировать силы АТО на огневое противостояние.

"Так, на Донецком направлении из стрелкового оружия преступники трижды обстреляли поселок Опытное, из автоматических гранатометов - поселок Пески. Кроме того, с 22.05 до 22.30 боевики нанесли удары артиллерии по некоторым районам города Авдеевка, где вообще нет позиций АТО сил", - заявляют в штабе.

Отмечается, что с 20.00 до полуночи боевики 4 раза нарушили режим тишины, еще 2 обстрела зафиксированы с полуночи до 6 утра.