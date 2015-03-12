СММ ОБСЕ: Боевики удерживают в заложниках десять украинских пограничников

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии организации по 11 марта, опубликованном в четверг.

В частности, наблюдатели миссии сообщают, что в контролируемом боевиками "Луганской народной республики" Свердловське (61 км на юго-восток от Луганска) им местная жительница рассказала, что ее сын, бывший служащий украинской Государственной пограничной службы, был "арестован" 7 марта и удерживается в плену членами так называемой "Комендатуры" (следственный орган военного типа).

"Комендатура" подтвердила специальной мониторинговой миссии, что они удерживают 10 бывших украинских пограничников", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Донецком аэропорту найдены тела еще двух "киборгов"Представители самопровозглашенной "Комендатуры" проводят "следственные действия", но на данный момент украинским пограничникам не было предъявлено никаких обвинений.

"Комендатура" сообщила специальной мониторинговой миссии, что каждое дело будет решаться индивидуально и что члены миссии не будут допущены, чтобы поговорить с заложниками", - говорится в сообщении.