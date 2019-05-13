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"Туда не прилетают снаряды": журналист показал, во что оккупанты превратили супермаркет в Макеевке (видео)

14:18, 13 мая 2019
Война
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Супермаркет в Макеевке разграбили / Скриншот

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Видеозапись разрушенного магазина опубликовал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

"Так сейчас выглядит супермаркет "Фуршет", который находится в Макеевке, на центральном проспекте Ленина (д. 127). Туда не прилетают снаряды и не врываются украинские ДРГ. Постарались "освободители" из "ДНР", которые под вопли о кровожадных бандеровцах продолжают грабить захваченные территории и открыто мародерствовать у всех на глазах", - подчеркнул журналист.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее журналист Денис Казанский опубликовал показательное видео из железнодорожного вокзала оккупированного Луганска.

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Теги: #Донбасс#супермаркет#Макеевка