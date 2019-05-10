"Все вымерло": журналист показал ж/д вокзал в оккупированном Луганске (видео)

В сети появилось показательное видео из Луганска.

Журналист Денис Казанский опубликовал показательное видео из железнодорожного вокзала оккупированного Луганска.

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Ролик он разместил на своей странице в Facebook, отметив, что на сегодня когда-то оживленное место буквально "вымерло".

"Ж/д вокзал в Луганске. Когда-то был полон людей, теперь абсолютно пуст. Понятно, почему нет поездов в украинские города. Но что же мешает "молодой республике" наладить сообщение с братской Россией? Где же поток пассажиров из Ростова и Воронежа? Почему толпы счастливых луганчан не едут в Сочи? Как так, пока была "фашистская Украина" – был движ, а теперь все вымерло?", – подписал он кадры.

Ранее журналист Денис Казанский на одном примере показал, что сделали боевики с Донецком за 5 лет.