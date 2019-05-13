Оккупанты имеют планы насчет наступления, на Донбассе есть более 10 угрожающих направлений – Наев

Бывший командующий ООС также отметил, что о подготовке к выдаче паспортов РФ он имел информацию за 3,5 месяца.

Оккупанты имеют планы относительно наступательных действий.

Об этом экс-командующий рассказал в интервью ТСН. По его словам, существуют угрожающие направления на линии соприкосновения.

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«Непосредственные планы такие у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предвидим действия в ответ - на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать. Также мы отслеживаем угрожающие участки границы Луганской области и России, Азовского моря в границах ООС», – сказал Наев.

Бывший командующий ООС также отметил, что о подготовке к выдаче паспортов РФ он имел информацию за 3,5 месяца. «Они собирали информацию, определяли очередность выдачи. В первую очередь должны были бы получить документ руководители, потом все руководство “армий” врага, первого и второго корпусов», – пояснил Наев.