"Научились адекватно реагировать": экс-командующий ООС назвал главные достижения за год операции

По его словам, командиры тактического звена и оперативного уровня научились действовать продуманно и четко давать ответ на действия оккупантов.

Бывший командующий сил ООС Сергей Наев считает главными достижениями за последний год значительное повышение боеспособности и улучшение умений командиров адекватно реагировать на угрозы со стороны врага.

Об этом экс-командующий рассказал в интервью ТСН. По его словам, командиры тактического звена и оперативного уровня научились действовать продуманно и четко давать ответ на действия оккупантов.

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«Я всегда ставил задачу командирам и требовал уметь воевать не количеством, а умением. Ко всем поставленным задачам мы привлекали все необходимые силы от СБУ, которая давала соответствующие разведданные, средств радиоэлектронной борьбы, которые делали невозможным влияние враждебных средств против нас, а также применялся комплексный подход всех других средств, в том числе и огневого поражения. Кроме этого, я строго рассматривал каждый случай наших потерь, чтобы учесть все возможные ошибки и в дальнейшем их не повторять. Воины Объединенных сил учились эффективно применять новое украинское оружие - это и противотанковые ракетные комплексы, и средства контрснайперского огня. В комплексе это дало понять врагу, что наши воины имеют высокий уровень подготовки и выучки. Кроме того, я на действующее место поставил гуманитарную миссию ОС - в работе с населением мы отошли от практики “что нам дали, то мы и отдали”, а изучали непосредственно на местности потребности населения на линии соприкосновения и в дальнейшем оказывали необходимую помощь, основное внимание уделялось лечебным учреждениям», – рассказал Наев.

Он заявил, что также сделал все, чтобы исключить возможность переправки через линию разграничения нелегальных товаров. «Сразу в начале ООС мы закрыли логистические центры, которые существовали на двух пунктах пропуска, пока их не доведут до должного состояния. По состоянию и на сейчас они в порядок не приведены и не работают», – добавил Наев.