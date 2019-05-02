Создать «картинку»: Тука объяснил, зачем Путину указ о паспортах для украинцев ОРДЛО

На сегодня Россия реально не планирует массовую раздачу паспортов РФ на Донбассе, отметил заместитель главы МинВОТ.

Решение Кремля об упрощенном порядке выдачи паспортов украинцам оккупированного Донбасса в краткосрочной перспективе будет использовано Россией исключительно как повод в информационной войне.

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Как сообщает «Главред», такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Чиновник считает, что росСМИ будут создавать "картинку" из очередей желающих получить российские паспорта, которая будет использоваться в качестве пропагандистской кампании о том, как украинцы "рвутся в Россию".

"По моим данным, на сегодняшний день массовую раздачу паспортов Россия реально не планирует. Кроме того, эта услуга оказывается не бесплатно. Порядка 5-7 тысяч рублей", - рассказал Тука.

Он также прокомментировал версию о том, что раздачей паспортов РФ Кремль делит жителей ОРДЛО на сорта: "граждане первого сорта" – местные чиновники и элиты с российскими паспортами и "граждане второго сорта" – обычные местные жители с украинскими паспортами и ограничениями.

"Соглашаюсь с такой точкой зрения. Действительно, по имеющимся у меня данным, паспорта будут предоставляться так называемым "военнослужащим 1-2-го Армейских корпусов", в дальнейшем планируется подключить местных чиновников, а гражданское население по остаточному принципу и в далекой перспективе", - добавил Тука.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. 27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.