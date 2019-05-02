Военнослужащие так называемых "ЛДНР" пытаются избежать получения паспортов РФ – разведка

На временно оккупированных территориях Донбасса развернули мощную пропаганду упрощенной процедуры предоставления российского гражданства.

Военнослужащие так называемых «ЛДНР» из числа местных жителей пытаются избежать получения российского гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник со ссылкой на украинскую разведку.

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«Военнослужащие из числа местных жителей пытаются избежать получения российского гражданства из-за лишения права свободного выезда на территорию, подконтрольную Украине, и риска высокой вероятности отправки на «передовую защищать интересы России», - сказал представитель Минобороны.

По словам Мотузяника, российское оккупационное командование предпринимает активные меры по ускорению получения российских паспортов личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в частности развернули мощную пропаганду упрощенной процедуры предоставления российского гражданства.

«При этом в списки на оформление российских паспортов включаются только лица, у которых изъяты документы, которые могут служить для удостоверения личности (паспорта, военные билеты, водительские удостоверения)», - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.