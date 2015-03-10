Боевики обстреливают передовые позиции сил АТО

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его информации в большинстве случаев боевики обстреливают украинских военных из стрелкового оружия, реже - из гранатометов, минометов, ПТРК, а также из ствольной артиллерии и РСЗО (прежде всего, на приморском и донецком направлениях).

"Также на протяжении прошедших выходных и праздничных дней фиксировалось по 1-2 боестолкновения в сутки, с применением как пехотного, так и артиллерийского вооружения", - сообщил Дмитрий Тымчук.