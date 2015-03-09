Боевики обстреляли Широкино из крупнокалиберного оружия

Об этом говорится в сообщении штаба обороны Мариуполя в соцсети.

Читайте такжеБоевики начали штурм сил АТО в Широкино, военные удерживают позиции - штаб обороны Мариуполя"Сегодня во время обстрелов и штурмовых действий в отношении сил АТО в поселке Широкино, противник использовал помимо стрелкового вооружения и танков еще и 120-миллиметровые минометы. Это именно тот вид вооружения, который должен был быть уже отведенным от линии разграничения, согласно Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации спикера АТО Андрея Лысенка, 8 марта боевики 40 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, погибших среди украинских военных нет, четверо получили ранения.