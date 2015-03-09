Боевики накапливают оружие вдоль линии разграничения и активизировали разведку

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко."Наблюдается активизация разведывательно-диверсионных групп боевиков, в частности, на Донецком и Луганском направлениях. Также активизировалась воздушная разведка боевиков. За сутки украинские военные зафиксировали пролет девяти вражеских беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Андрей Лысенко.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибших украинских военных нет, четверо получили раненияКроме этого он сообщил, что "8 марта пророссийские террористические группировки обстреляли позиции сил антитеррористической операции 40 раз. Наиболее неспокойной обстановка остается на Мариупольском, Донецком и Артемовском направлениях".

По его словам, Россия и подконтрольные ей группировки боевиков не допускают представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для контроля за процессом отвода тяжелого вооружения в зоне АТО. "Таким образом, незаконные вооруженные формирования могут и в дальнейшем проводить боевые маневры, готовясь к новым столкновениям", - сообщил Андрей Лысенко.