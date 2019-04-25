Паспортизация Россией армейских корпусов «ДНР», «ЛНР» продолжается больше месяца - Тука

Он также добавил, что подписанием указа Россия косвенно признала себя стороной конфликта.

Паспортизация Россией армейских корпусов самоназванных «ДНР» и «ЛНР» продолжается больше месяца, а сама идея об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей ОРДЛО зародилась у руководства России полгода назад.

Об этом в интервью Громадському сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и в.п.о. Георгий Тука.

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«Для нас в министерстве такие действия совершенно не были неожиданными. Потому как минимум 4-5 месяцев мы получали информацию от спецслужб о том, что сначала эта идея начала обсуждаться, потом начали готовиться к ее реализации. А вот паспортизация армейских корпусов — первого и второго продолжается уже месяца полтора, наверное. Их так называемые «служащие ДНР» и «ЛНР» в первую очередь получили право стать гражданами «великой России». Для этого им нужно написать заявление, их вызывают в Ростов. Паспорта им выдают не в Донецке, Луганске, а в Ростове. Таким образом Россия пытается внешне сохранить лицо цивилизованного государства», — объясняет Тука.

Он также добавил, что подписанием указа Россия косвенно признала себя стороной конфликта.

«Я бы не сказал, что они юридически признали факт оккупации. Они косвенно признали себя стороной конфликта. Кстати, я не могу согласиться что это противоречит Минским договоренностям, потому что в Минских договоренностях упоминания о таких действиях нет, а Россия действует в этом случае исключительно в рамках своего внутреннего законодательства. И этот указ он по своему духу и действу противоречит духу и действу Минских договоренностей. Но это политическая плоскость, а не юридическая. К Минским договоренностям не имеет отношения этот указ», — рассказал замминистра.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал это решение «справедливым и неизбежным», а «руководители ДНР» и «ЛНР» поблагодарили за него.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» не получать российские паспорта и назвал шаг России новым «паспортным» этапом оккупации Донбасса;

На призыв Украины Совбез ООН 25 апреля соберется на экстренное заседание по поводу выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.