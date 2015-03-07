Силы АТО отвели от линии столкновения «Ураганы»
22:15, 07 марта 2015Война
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Согласно Минским соглашениям, 6 марта начался отвод на заранее подготовленные площадки РСЗО "Ураган".
REUTERS
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь штаба АТО Андрей Лысенко, передают «Новости Донбасса».
"Продолжается третий этап отвода тяжелой военной техники со стороны ВСУ. Уже отведено 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и МТ-12Р "Рута", 152-мм артиллерийские установки "Акация" и РСЗО "Град", - отметил Лысенко.
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Ранее силы АТО сообщали, что готовы начать отвод реактивных систем залпового огня "Ураган" с 6 марта.
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