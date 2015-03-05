Силы АТО готовы начать отвод "Ураганов"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

В частности, по его словам, за минувшие сутки завершен первый этап отвода тяжелого вооружения, а именно: 100-мм пушек МТ-12 "Рапира" и МТ-12Р "Рута".

"В прошедшие сутки начался второй этап отвода военной техники, в частности, 152-мм артиллерийских установок 2С3 "Акация". Также продолжается отвод реактивных систем залпового огня "Град". По последним данным, Вооруженные силы Украины готовы с завтрашнего дня начать отводить реактивные системы залпового огня "Ураган", - подчеркнул Лысенко.