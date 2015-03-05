На стороне сил АТО на Донбассе воюет около 10 граждан Польши. 

Об этом рассказал польский депутат Сейма Марек Опиота после заседания парламентской комиссии по вопросам работы спецслужб, сообщает ZN.UA со ссылкой на Rzeczpospolita.

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Польский парламентарий пояснил, что парламентская комиссия беседовала с главой военной разведки Радославом Куявой о ситуации на Донбассе и возможном развитии событий. А также об участии поляков в боевых действиях.

По словам Марека Опиоты, глава разведки пояснил, что количество граждан Польши, которые воюют на стороне пророссийских террористов, можно посчитать "на пальцах одной руки".

"Что же касается сил на стороне Украины, в частности добровольческих батальонов, то тут сложнее проверить информацию относительно участия поляков. В основном это представители украинского национального меньшинства в Польше или люди, которые учились в Польше и остались здесь, получив впоследствии паспорт. Их количество не более 10 человек", - сказал польский депутат.

Но при этом он добавил, что Служба национальной безопасности и контрразведка страны постоянно анализирует события в Украине и участие в них поляков. Через 2 недели они представят новый доклад по этому вопросу. Согласно законодательству Польши, гражданам страны нельзя участвовать в военизированных организациях или движениях других стран. Это карается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.