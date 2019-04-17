"Мачете" садится: комбат "ДНР" получил 13 лет за убийство беременной наемницы
08:20, 17 апреля 2019Война
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От последнего слова и апелляции боевик отказался.
Боевик имел позывной "Мачете" / Facebook/Анатолий Штефан
Один из комбатов «ДНР» приговорен к 13 годам строгого режима за убийство беременной наемницы.
Об этом на своей странице в Facebook написал украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).
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«Комбат 7-й бригады ДНР", предатель Украины Юрий Свиридов (позывной "Мачете") получил 13 лет за убийство беременной "ополченки" Анастасии Ткачевой», - сообщил украинский офицер.
Отмечается, что от последнего слова и апелляции боевик отказался.
Напомним, убийство террористки Анастасии Ткачевой произошло 30 сентября 2017 года.
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Как сообщал УНИАН, в сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика. Оккупант с позывным «Кот» был родом из станицы Новопокровская, Краснодарский край, РФ.
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