В сети показали фото ликвидированного на Донбассе оккупанта из России
09:53, 15 апреля 2019Война
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Оккупант с позывным «Кот» был родом из станицы Новопокровская, Краснодарский край, РФ.
Боевика ликвидировали 11 апреля / фото: Facebook/Анатолий Штефан
Украинские военнослужащие ликвидировали на Донбассе очередного боевика из России.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).
Фото: Facebook/Анатолий Штефан
«#200_бригада 11.04.19 пополнилась очередным бойцом. Колосов «Кот» Илья, станица Новопокровская, Краснодарский край, РФ. Союз кизячества собирает деньги на транспортировку в забытую станицу. Всё будет Украина и победа за нами!» - написал он.
Как сообщал УНИАН, украинские военнослужащие в воскресенье, 14 апреля, ликвидировали четырех оккупантов, еще трое были ранены.
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