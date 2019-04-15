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В сети показали фото ликвидированного на Донбассе оккупанта из России

09:53, 15 апреля 2019
Война
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Боевика ликвидировали 11 апреля / фото: Facebook/Анатолий Штефан

Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Фото: Facebook/Анатолий Штефан

«#200_бригада 11.04.19 пополнилась очередным бойцом. Колосов «Кот» Илья, станица Новопокровская, Краснодарский край, РФ. Союз кизячества собирает деньги на транспортировку в забытую станицу. Всё будет Украина и победа за нами!» - написал он.

Как сообщал УНИАН, украинские военнослужащие в воскресенье, 14 апреля, ликвидировали четырех оккупантов, еще трое были ранены.

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Теги: #ДНР#оккупант