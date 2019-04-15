В сети показали фото ликвидированного на Донбассе оккупанта из России

Оккупант с позывным «Кот» был родом из станицы Новопокровская, Краснодарский край, РФ.

Украинские военнослужащие ликвидировали на Донбассе очередного боевика из России.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).

«#200_бригада 11.04.19 пополнилась очередным бойцом. Колосов «Кот» Илья, станица Новопокровская, Краснодарский край, РФ. Союз кизячества собирает деньги на транспортировку в забытую станицу. Всё будет Украина и победа за нами!» - написал он.

Как сообщал УНИАН, украинские военнослужащие в воскресенье, 14 апреля, ликвидировали четырех оккупантов, еще трое были ранены.