Боевики активно пытаются восстановить Дебальцевский железнодорожный узел
08:39, 03 марта 2015Война
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В район Дебальцево уже прибыл первый эшелон с боеприпасами из РФ.
REUTERS
Боевики активно пытаются восстановить полную работоспособность Дебальцевского железнодорожного узла для ускоренной переброски материально-технических средств через эту узловую станцию.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.
Он отмечает, что в район Дебальцево уже прибыл первый эшелон с боеприпасами из шести вагонов с территории России.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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