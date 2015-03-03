Боевики активно пытаются восстановить Дебальцевский железнодорожный узел

Боевики активно пытаются восстановить полную работоспособность Дебальцевского железнодорожного узла для ускоренной переброски материально-технических средств через эту узловую станцию.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

Он отмечает, что в район Дебальцево уже прибыл первый эшелон с боеприпасами из шести вагонов с территории России.